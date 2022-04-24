Son dakika haberleri: Edirne'de çocuklar patlamamış "bomba" buldu - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Edirne'de çocuklar patlamamış "bomba" buldu

24.04.2022 21:47

Bir son dakika haberine göre Edirne'de çocuklar patlamamış "bomba" buldu Kazma ile bombaya vuracaktı Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde patlamamış mühimmat bulundu.

Edirne'de çocuklar patlamamış "bomba" buldu

Kazma ile bombaya vuracaktı

EDİRNE - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde patlamamış mühimmat bulundu.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Kırkkavak Deresi mevkiinde patlamamış mühimmat bulundu. Dere kenarında oynayan çocukların gördükleri nesneyi merak edip incelediklerini gören bir vatandaş, çocukların oynadığını nesnenin bomba olduğunu görünce çocukları alandan uzaklaştırarak bombayı kendi imkanlarıyla el arabasına yükleyerek boş bir arsaya getirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen güvenlik güçleri, bölgeyi emniyet şeridiyle kapatarak bomba imha ekiplerine haber verdi.

Bombayı bularak güvenlik ekiplerine haber veren Nurettin Çelik, "Akşam dükkanımı erken kapatmıştım, evime geldim. Camda çayımı içerken baktım benim çocuk eline kazma köprünün oraya doğru gidiyor. Merak ettim ne oluyor diye gittim baktım, elinde kazma kaldırıyor bombaya vuracak. Dur dedim, bombayı kendi imkanlarımla çıkardım. Çuvalla el arabasına koydum, getirdim bahçeye bıraktım ondan sonra da emniyeti çağırdım" dedi.

Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerinde geniş çaplı güvenlik önemleri alırken, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'nden bomba imha ekibi talep edildiği öğrenildi.

Son dakika haberleri: Edirne'de çocuklar patlamamış bomba buldu
Son dakika haberleri: Edirne'de çocuklar patlamamış bomba buldu
Son dakika haberleri: Edirne'de çocuklar patlamamış bomba buldu
Son dakika haberleri: Edirne'de çocuklar patlamamış bomba buldu
Son dakika haberleri: Edirne'de çocuklar patlamamış bomba buldu

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Uzunköprü, Hisarcık, Edirne, Bomba, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Edirne'de çocuklar patlamamış 'bomba' buldu - Son Dakika


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