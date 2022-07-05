Son dakika haber! Edirne'de deprem ve yangın tatbikatı

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörlüğünde deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Senaryo gereği 30 saniye süren depremde çalışanlar, "çök kapan" taktiği ile depremin son ermesini bekledikten sonra acil kurtarma görevlilerince tahliye edildi.

Dolapların devrilmesi sonucu yaralanan bir kişi AFAD, Rektörlük Acil Durum ile üniversitenin arama kurtarma ekiplerince bulunduğu yerden kurtarıldı.

Enkaz altında kalan bir çalışansa itfaiye ve UMKE ekiplerinin çalışmasıyla mahsur kaldığı noktadan çıkarıldı.

Yaralılara 112 Acil Sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Rektörlük binasının 4. katında mahsur kalan kazazede ise yine AFAD ekipleri tarafından ip ve sedye yardımıyla aşağıya indirildi.

Tatbikat gereği çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti, dumandan etkilenen bir kişi itfaiye ekiplerince merdivenle kurtarıldı.

Tatbikatın ardından rektörlük çalışanları ve akademisyenler, ekipler tarafından afetlere karşı bilgilendirildi.

TÜ Genel Sekreter Yardımcısı ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Öğretim Görevlisi Burak İşçimen, gazetecilere, Türkiye'nin yüzde 71'inin deprem bölgesinde yer aldığını belirterek nüfusun yüzde 66'sının afet bölgelerinde yaşadığını anlattı.

İşçimen, "Sadece deprem olarak aklımıza gelmesin. Edirne'de de zaman zaman sel baskınları ve bu nedenle sıkıntılar yaşanabiliyor. Afetlerle ilgili bir master plan hazırladık. Üniversite olarak sivil savunmaya önem veriyoruz. Nehir taşkınına karşı da tatbikat yapacağız." diye konuştu.

Sivil Savunma Amiri Hüseyin Türkel ise üniversitenin 40. yılında 40 tatbikat yapmayı planladıklarını dile getirdi.

Depremin Türkiye'nin bir gerçeği olduğunu ifade eden Türkel, şunları kaydetti:

"İstanbul depreminin gerçekleşmeme gibi bir durumu yok, sadece süresiyle alakalı bir bilgi birikimimiz yok. Bizlere Trakya'da iyi bir bölgede olduğumuz lanse ediliyor. Bu da bizim insanlarımızın rahat hareket etmesine neden oluyor. Artık küreselleşen dünyada başka alanlarda sahalarda yer alabiliriz. Bizim de en yakınımızda İstanbul var. Oraya gittiğimizde böyle bir olayla karşılaştığımızda kendimiz ve yakınlarımız için ne yapabileceğimizi bilmemiz gerekiyor."