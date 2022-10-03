Son dakika haberi | EDİRNE'DE EMNİYETİN SOSYAL TESİSLERİ GİRİŞİNDE ŞÜPHELİ ÇANTA ALARMI 2 GÖZALTI - Son Dakika
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Son dakika haberi | EDİRNE'DE EMNİYETİN SOSYAL TESİSLERİ GİRİŞİNDE ŞÜPHELİ ÇANTA ALARMI 2 GÖZALTI

03.10.2022 21:58

Son dakika haberi... EDİRNE'de, Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal tesislerinin girişine bırakılan çanta polisi alarma geçirdi.

EDİRNE'de, Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal tesislerinin girişine bırakılan çanta polisi alarma geçirdi. Ekiplerin çantayı bırakıp kaçarken yakaladığı 4 kişiden 2'si kaçak göçmen çıktı. Bomba imha uzmanları tarafından incelenen çantada ise giysi ve gıda maddeleri bulundu.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'nün Meriç Nehri kıyısında bulunan sosyal tesislerinin girişine saat 19.00 sıralarında bir grup çanta bıraktıktan sonra koşarak bölgeden uzaklaştı. Tesis görevlisinin durumu fark edip bildirmesi üzerine polis ekipleri alarma geçti. Bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ekibi, kaçan ve 4 kişi oldukları belirlenen şüphelilerden 2'sini yakaladı, 2 kişi ise kayıplara karıştı. Çantada olası patlayıcı ihtimaline karşı, Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'na giden kara yolu araç ve yaya trafiğine kapatılıp, geniş kapsamlı önlem alındı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından bomba imha uzmanı ekipler geldi. Ekiplerin yaptığı incelemede şüpheli çantanın içinde giysi ve gıda maddeleri olduğu belirlendi. Gözaltına alınan 2 kişinin yapılan incelemesinde Cezayir uyruklu oldukları tespit edildi. Kaçak göçmenlerden biri polisi verdiği ilk ifadede Yunanistan'a gitmek için geldiklerini belirterek, Yunanistan'a gitmek isterken yolda polis aracı görünce panikledik. Arkadaşlarımızdan biri polisin şüphelenmemesi için üzerindeki çantayı attı. Burada polisi görünce kaçtık. Biz Yunanistan'a gitmek istiyorduk dedi. Gözaltındaki 2 kişiyle ilgili soruşturma sürürken, kaçan 2 göçmeni yakalamak için çalışmalar sürüyor. (DHA)

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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | EDİRNE'DE EMNİYETİN SOSYAL TESİSLERİ GİRİŞİNDE ŞÜPHELİ ÇANTA ALARMI 2 GÖZALTI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi | EDİRNE'DE EMNİYETİN SOSYAL TESİSLERİ GİRİŞİNDE ŞÜPHELİ ÇANTA ALARMI 2 GÖZALTI - Son Dakika
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