Ayağında yanıklar oluşan Aras, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolün ardından ambulansla Edirne Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Değirmenyeni köyünde Sevdiye Aras'ın (83) yaşadığı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Mutfaktaki tüpün patlamasıyla alevler tüm evi sardı.

Kaynak: AA

Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Evinde yangın çıkan yaşlı kadını komşuları kurtardı - Son Dakika

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