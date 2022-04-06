EDİRNE'DE FUEL OİL KAZANI PATLADI; TONLARCA YAKIT ÇEVREYE YAYILDI - Son Dakika
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EDİRNE'DE FUEL OİL KAZANI PATLADI; TONLARCA YAKIT ÇEVREYE YAYILDI

06.04.2022 12:25

EDİRNE'nin Hasanağa köyü yakınlarında bir asfalt şantiyesinin fuel oil kazanı patladı, tonlarca yakıt çevreye yayıldı.

EDİRNE'nin Hasanağa köyü yakınlarında bir asfalt şantiyesinin fuel oil kazanı patladı, tonlarca yakıt çevreye yayıldı.

Hasanağa köyü yakınlarındaki bir asfalt şantiyesinde henüz belirlenemeyen nedenle fuel oil kazanı patladı. Kazandaki asfalt yapımında kullanılan tonlarca fuel oil çevreye yayıldı. Yayılan yakıt nedeniyle ortalık siyaha büründü.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, kepçelerle temizlik çalışması başlattı. Yakıtın, ekili buğday arazilerine yayılmasından endişe edildiği bildirildi.

EDİRNE'DE FUEL OİL KAZANI PATLADI; TONLARCA YAKIT ÇEVREYE YAYILDI
EDİRNE'DE FUEL OİL KAZANI PATLADI; TONLARCA YAKIT ÇEVREYE YAYILDI
EDİRNE'DE FUEL OİL KAZANI PATLADI; TONLARCA YAKIT ÇEVREYE YAYILDI
EDİRNE'DE FUEL OİL KAZANI PATLADI; TONLARCA YAKIT ÇEVREYE YAYILDI
EDİRNE'DE FUEL OİL KAZANI PATLADI; TONLARCA YAKIT ÇEVREYE YAYILDI
EDİRNE'DE FUEL OİL KAZANI PATLADI; TONLARCA YAKIT ÇEVREYE YAYILDI
EDİRNE'DE FUEL OİL KAZANI PATLADI; TONLARCA YAKIT ÇEVREYE YAYILDI
EDİRNE'DE FUEL OİL KAZANI PATLADI; TONLARCA YAKIT ÇEVREYE YAYILDI
EDİRNE'DE FUEL OİL KAZANI PATLADI; TONLARCA YAKIT ÇEVREYE YAYILDI
EDİRNE'DE FUEL OİL KAZANI PATLADI; TONLARCA YAKIT ÇEVREYE YAYILDI
EDİRNE'DE FUEL OİL KAZANI PATLADI; TONLARCA YAKIT ÇEVREYE YAYILDI
EDİRNE'DE FUEL OİL KAZANI PATLADI; TONLARCA YAKIT ÇEVREYE YAYILDI
EDİRNE'DE FUEL OİL KAZANI PATLADI; TONLARCA YAKIT ÇEVREYE YAYILDI
EDİRNE'DE FUEL OİL KAZANI PATLADI; TONLARCA YAKIT ÇEVREYE YAYILDI

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EDİRNE'DE FUEL OİL KAZANI PATLADI; TONLARCA YAKIT ÇEVREYE YAYILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: EDİRNE'DE FUEL OİL KAZANI PATLADI; TONLARCA YAKIT ÇEVREYE YAYILDI - Son Dakika
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