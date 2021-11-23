Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski üsteğmen adli kontrolle salıverildi.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, daha önce görevinden istifa ettiği öğrenilen üsteğmen T.Y'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesine getirilen şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.
Şüpheli T.Y üç gün önce jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA
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