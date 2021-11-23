Şüpheli T.Y üç gün önce jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, daha önce görevinden istifa ettiği öğrenilen üsteğmen T.Y'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne 'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski üsteğmen adli kontrolle salıverildi.

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