EDİRNE'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.
Kaza öğle saatlerinde, Edirne'nin merkeze bağlı İskender köyü yakınlarında meydana geldi. S.D. idaresindeki 22 AT 717 plakalı otomobil, köy yakınına geldiği sırada L.K.'nin kullandığı 22 AY 754 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! EDİRNE'DE İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI 3 YARALI - Son Dakika