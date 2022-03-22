Son dakika haber! Edirne'de kadın köy muhtarının evine ateş eden zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber! Edirne'de kadın köy muhtarının evine ateş eden zanlı tutuklandı

22.03.2022 14:08
Son dakika haber! Edirne'de kadın köy muhtarının evine ateş eden zanlı tutuklandı

Gelen son dakika haberine göre Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Yayla köyünün muhtarı Emine Arıcan'ın evine ateş eden şüpheli tutuklandı.

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Yayla köyünün muhtarı Emine Arıcan'ın evine ateş eden şüpheli tutuklandı.

Muhtar Arıcan'ın köydeki evinin önüne gelen H.N, henüz belirlenemeyen nedenle eve silahla ateş etti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma, yaptığı çalışmanın ardından şüpheliyi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.N, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Jandarma, Edirne, Keşan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Edirne'de kadın köy muhtarının evine ateş eden zanlı tutuklandı - Son Dakika


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