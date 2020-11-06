Son dakika haber! Edirne'de kapkaç yapan şüpheli güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalandı - Son Dakika

Edirne'nin Keşan ilçesinde sokakta yürüyen bir kişinin çantasını kapkaç yöntemiyle çalan şüpheli F.B, güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı.
Aşağı Zaferiye Mahallesi'nde yürüyen M.V, karşı yönden gelen şüpheli F.B tarafından gasbedildi.
F.B, içinde kimlik ve banka kartlarıyla 200 lira bulunan çantayı zorla alarak kaçtı.
Şikayet üzerine çalışma başlatan Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerasında tespit ettiği şüpheli, F.B'yi yakalayarak göz altına aldı.
F.B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
- Kaynak: AA
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