Edirne'de kavgaya müdahale etmek için giden polis ekipleri evin içerisinde 238 gram Hint keneviri ele geçirdi.
Alınan bilgiye göre, T.Ö, oğlu H.Ö'nün evde kendisini darp ettiğini belirterek polis ekiplerinden yardım istedi.
Eve gelen polis ekipleri H.Ö'yü yakaladı. Şüphelinin yakalanması sırasında evde bulunan 238 gram Hint keneviri muhafaza altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Edirne'de kavga ihbarına giden polis Hint keneviri ele geçirdi - Son Dakika