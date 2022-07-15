Alınan bilgiye göre, T.Ö, oğlu H.Ö'nün evde kendisini darp ettiğini belirterek polis ekiplerinden yardım istedi.

Kaynak: AA

Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Edirne'de kavga ihbarına giden polis Hint keneviri ele geçirdi - Son Dakika

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