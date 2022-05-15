Son dakika haber... Edirne'de kaza: 2 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber... Edirne'de kaza: 2 yaralı

15.05.2022 16:13
Son dakika haber... Edirne'de kaza: 2 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberi: Edirne'de Kapıkule yolunda meydana gelen kazada yaralanan 2 sürücü hastaneye kaldırıldı.

Edirne'de Kapıkule yolunda meydana gelen kazada yaralanan 2 sürücü hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Edirne Kapıkule yolunda şehir girişinde Gazimihal Köprüsü mevkiinde yaşandı. Kapıkule istikametinden gelen S.K. idaresindeki 22 AAF 733 plakalı otomobil, Karaağaç yönüne dönen Ç.E. yönetimindeki 22 ES 263 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki sürücü yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralıları Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.

Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, çekici tarafından otomobillerin kaldırılmasıyla açılarak trafik akışı normale döndü.

Kazanın yaşandığını görünce 112 sağlık ekiplerini arayan Nurullah Altunpul, 2 yaralının olduğunu ve ilk müdahaleyi yaparak yardıma koştuğunu belirterek, "Yaralılar vardı ve biz de yardımcı olmak için yardıma koştuk. Hemen ardından ambulansı aradık. Sağlık ekipleri de gelip yaralılara müdahale etti. Çok şükür daha büyük bir kaza yaşanmadı" dedi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE

Son dakika haber... Edirne'de kaza: 2 yaralı
Son dakika haber... Edirne'de kaza: 2 yaralı
Son dakika haber... Edirne'de kaza: 2 yaralı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Edirne'de kaza: 2 yaralı - Son Dakika


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