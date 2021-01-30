Son dakika haberleri: Kısıtlamayı ihlal eden yoklama kaçağı sürücü polise yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Kısıtlamayı ihlal eden yoklama kaçağı sürücü polise yakalandı

30.01.2021 16:41

Son dakika haberler... Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden yoklama kaçağı sürücüye para cezası verildi.

Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden yoklama kaçağı sürücüye para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentteki farklı noktalarda gerçekleştirilen denetimlerde sürücüler durdurularak izin belgeleri kontrol edildi.

Polis ekipleri, Talatpaşa Caddesi'nde kırmızı ışıkta geçen otomobili durdurdu.

Sürücünün sorgulamasında yoklama kaçağı olduğu tespit edildi.

Ekipler, sürücüye kırmızı ışık ve sokağa çıkma kısıtlaması ihlalinden ceza uyguladı.

Son dakika haberleri: Kısıtlamayı ihlal eden yoklama kaçağı sürücü polise yakalandı
Son dakika haberleri: Kısıtlamayı ihlal eden yoklama kaçağı sürücü polise yakalandı
Son dakika haberleri: Kısıtlamayı ihlal eden yoklama kaçağı sürücü polise yakalandı
Son dakika haberleri: Kısıtlamayı ihlal eden yoklama kaçağı sürücü polise yakalandı

Para Cezası, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Kısıtlamayı ihlal eden yoklama kaçağı sürücü polise yakalandı - Son Dakika


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