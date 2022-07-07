Kontrolden çıkan otomobil yolda bulunan kapalı eski bir işletmenin duvarına çarptı. Kazayı fark eden diğer sürücüler ise durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Kaynak: İHA

İtfaiye, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber! Edirne'de kontrolden çıkan otomobil duvara çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

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