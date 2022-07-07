Son dakika haber! Edirne'de kontrolden çıkan otomobil duvara çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! Edirne'de kontrolden çıkan otomobil duvara çarptı: 1 yaralı

07.07.2022 10:15
Son dakika haber! Edirne'de kontrolden çıkan otomobil duvara çarptı: 1 yaralı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Edirne'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün duvara çarpması sonucu otomobilinde sıkıştı.

Edirne'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün duvara çarpması sonucu otomobilinde sıkıştı.

Edinilen bilgiye göre kaza Edirne'nin Karaağaç Mahallesi Lozan Caddesi üzerinde meydana geldi. Karaağaç Mahallesinden Kent merkezine seyir halindeki Serhat D. idaresindeki 34 BKP 736 plakalı otomobili başka bir aracın sıkıştırması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil yolda bulunan kapalı eski bir işletmenin duvarına çarptı. Kazayı fark eden diğer sürücüler ise durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Otomobilden sıkışan sürücü itfaiye ekiplerine tarafından çıkarıldı. Yaralanan sürücüye yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Ulaşımın kontrollü sağlandığı yol, otomobilin kaza yerinden kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. - EDİRNE

YORUMLAR
500
Edirne'de çok miktarda gümrük kaçağı tütün ürünü ele geçirildi Edirne'de çok miktarda gümrük kaçağı tütün ürünü ele geçirildi Son Dakika | Edirne'de orman yangını kontrol altına alındı Son Dakika | Edirne'de orman yangını kontrol altına alındı
Kaynak: İHA

İtfaiye, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Edirne'de kontrolden çıkan otomobil duvara çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:10 150 liraya satılan halılar izdiham yarattı! Vatandaşların birbirleriyle yarıştığı anlar kameralara yansıdı
10:06 Türkiye ile İsrail arasında tarihi anlaşma: 71 yıl sonra ilk kez ikili havayolu trafiği genişletilecek
10:05 Araç sahiplerini sevindiren haber! Bu gece yarısından itibaren motorine büyük indirim
10:01 Bakan Bozdağ'ın imzaladığı genelge başsavcılıklara gönderildi: Cezaevlerinde 11-15 Temmuz'da açık görüş yapılacak
09:58 Evlilik dışı çocuğu olan Dila Tarkan'ın eşi Dağhan Doğruer'in başı dertte! Çocuğunun annesinden nafaka davası
09:56 Kıskanç koca dehşeti! Önce rehin aldı sonra yakalandı, serbest kalınca eşinin masaj salonunu yaktı
09:47 Doktor Ekrem Karakaya'yı öldüren katil, TikTok hesabından Yılmaz Güney'in sözlerini paylaştı: 7 senedir diyar diyar gezip baş kesen celladım
09:30 Şenol Güneş kendisini şikeyle suçlayan Erman Toroğlu'nun daha az konuşmasını talep etmişti! Ağzına bant yapıştırdı
09:21 CHP'nin "TÜİK'e talimat mı verildi?" sorusunu Bakan Nebati yanıtladı: Söz konusu değildir
08:34 Gülşen konserinde yine yerinde duramadı! Önce erkek arkadaşının kucağına çıktı sonra Edis'le kalça dansı yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 10:21:23. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Edirne'de kontrolden çıkan otomobil duvara çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement