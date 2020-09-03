Edirne Valiliği koordinasyonundaki ekipler koronavirüsle mücadele kapsamında 3 ayda 3 bin 867 denetim yaptı.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada, Kovid - 19 virüs tedbirleri denetimleri kapsamında 1 Haziran - 1 Eylül tarihleri arasında il genelinde denetim ekiplerince 3 bin 867 adet kahvehane, çay ocağı ve dernek lokali denetlendi.

Bu arada yine Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi ve belediye ekiplerinden oluşturulan dezenfeksiyon ekipleri de kent merkezi, ilçeler ve köylerde dezenfeksiyon işlemini aralıksız sürdürüyor