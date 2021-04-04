Son dakika haber | Edirne'de köy muhtarı koronavirüsten hayatını kaybetti
04.04.2021 13:01
Son dakika haberlerine göre EDİRNE'nin İpsala ilçesine bağlı Sarıcaali köyünün muhtarı Bahattin Kaya (67), koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
EDİRNE'nin İpsala ilçesine bağlı Sarıcaali köyünün muhtarı Bahattin Kaya (67), koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
İpsala merkeze 10 kilometre uzaklıktaki 588 nüfuslu Sarıcaali köyünün muhtarı Bahattin Kaya'nın, bir süre önce rahatsızlanarak gittiği hastanede yapılan koronavirüs testi, pozitif çıktı. Durumu ağırlaşan ve Edirne'deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Kaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaya'nın eşinin de Keşan Devlet Hastanesi'nde koronavirüs tedavisinin sürdüğü bildirildi. Kaya'nın bugün Sarıcaali köyünde toprağa verileceği kaydedildi.
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