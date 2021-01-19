Edirne'de polis ekipleri, yaptıkları denetimlerde kurallara uymayan veya sokağa çıkma kısıtlamalarını ihlal eden sürücülere ceza uyguladı.

Kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri de sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kentin farklı noktalarında denetim gerçekleştirdi.

Trakya Birlik Kavşağındaki denetimlerde sürücü E.K'ye "Ehliyetsiz araç kullanmak" Yetki belgi bulunmamak", "Muayenesiz araç kullanmak" suçlarından 9 bin 398 lira ceza kesildi. Çekici yardımıyla çekilen araç 2 ay trafikten men edildi.

Mahalle bekçileri de şehrin çeşitli noktalarında denetim yaparak kısıtlamaya uyulup uyulmadığını kontrol etti.