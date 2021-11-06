Son dakika haber! Edirne'de lösemiyi yenen çocuklar ve aileleri yemekte bir araya geldi - Son Dakika

Edirne'de 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında hastalığı yenen çocuklar ve aileleri yemekte bir araya geldi.

Edirne Tabip Odası Lokali'nde düzenlenen etkinlikte çocuklar ve aileleri birlikte yemek yedi, pasta kesti.

LÖSEV Edirne Temsilcisi Ceylan Toker, gazetecilere yaptığı açıklamada, güzel bir etkinlikte bir araya geldiklerini söyledi.

Etkinliğe destek verenlere teşekkür eden Toker, "İyileşmiş ve tedavisi devam eden çocuklarımızla birlikte burada buluşup eğlence ortamı oluşturduk. Vatandaşlarımızı LÖSEV'e bağış yapmaya ve gönüllü olmaya davet ediyoruz." dedi.

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu da her zaman LÖSEV'in destekçisi olduklarını belirtti.

Herkesi LÖSEV gönüllüsü olmaya davet eden Tanrıkulu, "LÖSEV'i çok önemsiyoruz. Çocuklarımız gülsün ve çiçekler açsın. Bir çocuğumuz hayata yeniden merhaba desin, maskesini atsın ve hayallerinin peşinden koşsun." diye konuştu.