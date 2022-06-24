Son dakika: Otomobilde fenalaşan kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika
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Son dakika: Otomobilde fenalaşan kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı

24.06.2022 19:55

Son dakika gündem haberine göre Edirne'de otomobilde fenalaşan kişinin imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

Edirne'de otomobilde fenalaşan kişinin imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

Şükrüpaşa Mahallesi Akasya 6 Apartmanı sakinleri, otoparkta 22 AAY 929 plakalı otomobilin çalışır vaziyette durduğunu fark etti.

Otomobilin içerisinde baygın halde bir kişinin olduğunu görenler aracın kapılarını açamayınca durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, aracın sağ ön camını kırarak A.A'yı (45) bulunduğu yerden çıkardı.

Sağlık ekiplerinin ambulanstaki müdahalesinin ardından A.A, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika: Otomobilde fenalaşan kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

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