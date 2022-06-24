Otomobilin içerisinde baygın halde bir kişinin olduğunu görenler aracın kapılarını açamayınca durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika: Otomobilde fenalaşan kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

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