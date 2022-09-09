Kaza, Edirne- Süloğlu yolunun Musabeyli köyü mevkisinde meydana geldi. H.C.'nin kullandığı 22 HL 847 plakalı otomobil, S.T. yönetimindeki 22 EE 015 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada araçlarda bulunan M.K., A.Ş., S.G. ve S.C. yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerince ambulansla Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Süloğlu, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: Edirne'de otomobiller çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

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