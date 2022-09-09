Son dakika haber: Edirne'de otomobiller çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber: Edirne'de otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

09.09.2022 15:10
Son dakika haber: Edirne'de otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

Son dakika haber: EDİRNE'de otomobilin, başka otomobile arkadan çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.

EDİRNE'de otomobilin, başka otomobile arkadan çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Edirne- Süloğlu yolunun Musabeyli köyü mevkisinde meydana geldi. H.C.'nin kullandığı 22 HL 847 plakalı otomobil, S.T. yönetimindeki 22 EE 015 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada araçlarda bulunan M.K., A.Ş., S.G. ve S.C. yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerince ambulansla Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


YORUMLAR
500
Gelibolu'da domates yüklü kamyon şarampole devrildi Gelibolu'da domates yüklü kamyon şarampole devrildi 17 yaşındaki Efe, kardeşini kurtarmak isterken boğuldu 17 yaşındaki Efe, kardeşini kurtarmak isterken boğuldu
Kaynak: DHA

Süloğlu, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Edirne'de otomobiller çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:23 CHP lideri Kılıçdaroğlu: Türkiye'de yasama, yürütme, yargı yok, demokrasi askıda
14:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terör örgütüyle tatbikat yapan ABD'ye sert sözler: Yanlış adımlar atmaya devam ediyorlar
14:45 Galatasaray, Icardi'nin maaşı hakkında yaptığı paylaşımı kaldırdı! Kafası karışan taraftar tepki gösterdi
14:35 İngiltere Kraliçe'sinin ölümünü alkollü içecekle kutladı! Arjantinli sunucuya tepki yağıyor
14:20 AK Parti'den çoğunluğa yönelik seçim şarkısı! Parti kurmayları ezici bir başarı istiyor
14:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kraliçe 2. Elizabeth'in cenazesine gidecek: Programım el verirse katılmayı düşünüyorum
13:47 İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in ölümü sonrası İngiltere Premier Lig'de futbola 1 hafta ara verildi
13:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e yapacağı teklifi açıkladı: Rus tahılının da gemilerle dağıtılmasını özellikle isteyeceğim
13:04 Türkiye Değişim Partisi lideri Sarıgül'den gündem olacak çıkış: Muhalefet için en doğru aday Kemal Kılıçdaroğlu'dur
13:02 Bahar Candan'ın ablası Nihal'le olan paylaşımına sosyal medya kullanıcılarından uyarı geldi: Sil hemen, bütün göğüsleri ortada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2022 15:29:32. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber: Edirne'de otomobiller çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement