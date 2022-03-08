Uyuşturucu şüphelisi takip sonucu yakalandı - Son Dakika
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Uyuşturucu şüphelisi takip sonucu yakalandı

08.03.2022 09:14
Uyuşturucu şüphelisi takip sonucu yakalandı

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından takibe alınan bir araçtan inen şüphelinin çantasında yapılan aramada 322 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından takibe alınan bir araçtan inen şüphelinin çantasında yapılan aramada 322 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Kente uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçen polis ekipleri, H.T.D'nin bindiği aracı İstanbul'dan itibaren takibe aldı. Edirne girişinde araçtan inen şüpheli ekipler tarafından yakalandı. Şüphelinin çantasında yapılan aramada 322 gram skunk ele geçirildi.

Şüpheli H.T.D gözaltına alınırken, diğer şüpheli T.G. ise bir dinlenme tesisinde aracı bırakarak kaçtı.

Gözaltına alınan H.T.D'nin işlemleri sürüyor. - EDİRNE

Uyuşturucu şüphelisi takip sonucu yakalandı

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Edirne, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu şüphelisi takip sonucu yakalandı - Son Dakika


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