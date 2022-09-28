Kaza, sabah saatlerinde kent merkezinde bulunan Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin 30 metreye kadar düştüğü kentte Samet Yeni'nin kullandığı 22 S 0172 plakalı servis midibüsü, yol çalışması nedeniyle yavaşlayan Harun Yiğit'in kullandığı 22 S 0245 plakalı servis midibüsüne arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyel iki araçta bulunan 20 kişi hafif yaralandı. Kaza üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi 'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Trafiğin kontrollü olarak sağlandığı cadde üzerinde, polis ekipleri araçların çekilmesinin ardından yolu trafiğe açtı.

Kaynak: DHA

Atatürk Bulvarı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › EDİRNE'DE İKİ SERVİS MİDİBÜSÜ ÇARPIŞTI: 20 YARALI - Son Dakika

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