Son dakika haber: Edirne'de tarım yatırımları devam ediyor - Son Dakika

AK Parti Edirne Milletvekili ve TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı Fatma Aksal, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile TBMM'de görüştü.

Aksal, yaptığı yazılı açıklamada, Edirne için 2022 yatırım programında tarıma dair değerlendirmelerde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Edirne'ye bir çok proje ve yatırımlarda bulunduğunu anlatan Aksal, bölgede sulama yatırımlarının büyük önem taşıdığını belirtti.

Bölgede sulanabilir tarım alanlarının arttırılması için yatırımların devam ettiğini aktaran Aksal, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bu kapsamda 2022 yılı yatırım planımızda bulunan Meriç Taşkın Projesi- Drenaj-Taşkın (2026), Aşağı İpsala - Hamzadere Barajı ve Koyuntepe Regülatörü (2023), Meriç - Çakmak 1. Merhale Depolama Sulama (2025), Meriç - Edirne Sulama (2025) ve İpsala - Karaağaç Barajı ve Sulaması (2025) projelerimiz son hızla devam ediyor. Birçok sulama projemizi de önümüzdeki yıllarda inşallah bölgemize kazandıracağız. Çünkü Edirne verimli toprakları, tarımsal sulama için zengin yerüstü su kaynakları, ülkemiz için stratejik öneme sahip bitkilerin yüksek üretim potansiyeli ve gelişmeye elverişli tarıma dayalı sanayisi ile potansiyeli çok fazla olan bir şehir. Tüm çabalarımız bu potansiyeli değerlendirebilmek, bölgemizi kalkındırabilmek için."

Aksal, tarıma ve üreticiye verdikleri desteklerden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye teşekkür etti.