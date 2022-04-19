Son dakika haber... Edirne'de trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika
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Son dakika haber... Edirne'de trafik kazası: 1 ölü

19.04.2022 12:56
Son dakika haber... Edirne'de trafik kazası: 1 ölü

Son dakika 3. sayfa haberine göre Edirne'nin Keşan ilçesinde iki otomobil Enez yolunda çarpıştı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde iki otomobil Enez yolunda çarpıştı. Kazaya karışan araçlardan biri alev alev yanarken, diğer aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Nuran Sansar (59) idaresindeki 22 FM 225 plakalı otomobil ile C.E.'nin (40) kullandığı 59 LT 084 plakalı otomobil, Kılıçköy'de çarpıştı. Kazanın şiddetiyle C.E.'nin kullandığı otomobil yol kenarına savrularak yanmaya başladı. Kazayı fark edenlerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık görevlileri, Nuran Sansar'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazanın ardından alev topuna dönen aracından yaralı halde çıkan C.E. ise sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. - EDİRNE

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Son dakika gündem: Edirne'de otomobiller çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Son dakika gündem: Edirne'de otomobiller çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Edirne'de iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Edirne'de iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Otomobil, Edirne, Keşan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Edirne'de trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Edirne'de trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika
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