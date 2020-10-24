Son dakika: Turistlerin yoğun olduğu caddelerde maske denetimi - Son Dakika

Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yerli ve yabancı turistlerin yoğun olarak bulunduğu Saraçlar Caddesi ve Balıkpazarı Caddesi'nde maske ve sosyal mesafe denetimi yapıldı.

Edirne Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yaptığı denetimlerde, maske takma zorunluluğuna turistlerin çoğunun uyduğu gözlendi.

Vatandaşlar zaman zaman caddelerde kalabalık oluştururken, ekipler maskelerini çene altına indiren veya kollarına takanlar ile sosyal mesafeye uymayanları uyardı.

Yapılan denetimlerde maske kuralına uymayan 2 vatandaşa idari para cezası uygulandı.

Denetimlerin düzenli olarak devam edeceği belirtildi.