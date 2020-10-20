Son dakika haber | Edirne'de uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı
20.10.2020 11:35
Gelen son dakika haberlerine göre Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Edirne'de Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor. Emniyet ekipleri, icra edilen çalışmalarda uyuşturucu madde kullanan 13 şüpheli şahsı yakaladı. Şüpheli şahıslarla birlikte 22 fişek ve 1.15 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin tamamlanmasından sonra adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğünün, uyuşturucuyla mücadele kapsamında icra edilen faaliyetlerinin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı. - EDİRNE
Son Dakika Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 483 liradan işlem görüyor "Mekanın sahibi geri geliyor" diyen Buket Aydın, yeni projesini duyurdu Eski sevgilisi tarafından özel fotoğrafları sosyal medyadan paylaşılan genç kız isyan etti: Hayatımı bitirdi Babasını öldüren genç, "Ailevi sorunlarımız vardı" dedi En lezzetli isot yarışmasında jüri olan Mahmut Tuncer zor anlar yaşadı Rus gazeteci Ermeni cephesinden bildirdi: Dayanılmaz bir koku var, askerlerin cesetleri ortalıkta duruyor Aynı sokakta 7 otomobili soyan hırsızın eline geçen sadece iki gözlük oldu İki kadınla gittiği günlük kiralık dairenin camından düşerek can vermişti! Cinayete kurban gittiği ortaya çıktı