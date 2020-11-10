Son dakika haber: Edirne'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Edirne'de, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 500 gram esrar ele geçirildi.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli T.Ö'nün uyuşturucu madde bulundurduğu ve uyuşturucu satışı yaptığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.
Şüphelinin evinde yapılan aramada 500 gram esrar ele geçirildi.
T.Ö. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Kaynak: AA
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