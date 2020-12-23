Edirne'de, düzenlenen operasyonda 104 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Ö.D'nin evinde arama yaptı.
Yapılan aramada, 104 gram sentetik uyuşturucu, 1 hassas terazi ve uyuşturucu çoğaltmada kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan Ö.D, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Soruşturma devam ediyor.
Kaynak: AA
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