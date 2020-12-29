Son dakika haber: Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haber: Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
29.12.2020 09:31
Bir son dakika haberine göre Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Keşan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu satışı yapıldığı iddia edilen bir eve operasyon düzenledi.
Evde, 262 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 585 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan S.G ve Ü.G, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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