Son dakika haber... Edirne'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Keşan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde R.Ö.'nün evinde yapılan aramada 2 kilo 217 gram esrar, 60 gram bonzai ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 135 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan R.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından Keşan Adliyesine çıkarıldı.
Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
- Kaynak: AA
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