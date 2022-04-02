Son dakika haber: Edirne'de yaşanan kazada anne ve kızı yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber: Edirne'de yaşanan kazada anne ve kızı yaralandı

02.04.2022 00:57
Son dakika haber: Edirne'de yaşanan kazada anne ve kızı yaralandı

Edinilen son dakika haberine göre Edirne'de ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada anne ve kızı yaralandı.

Edirne'de ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada anne ve kızı yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Atatürk Bulvarı Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi girişinde meydana geldi. Güçkan Bınarbaşı yönetimindeki 22 RB 0408 plakalı otomobil, Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi kavşağında dönüş yaptığı esnada Tuncay Mokan idaresindeki 22 T 0408 plakalı ticari taksiyle çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan anne ve kızı yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Yaralanan anne ve kızının durumunun iyi olduğu belirtilirken, kaza sebebiyle bir süre kapanan yol çekicinin araçları kaldırmasıyla yeniden açıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE

YORUMLAR
500
Edirne'den kısa kısa Edirne'den kısa kısa Edirne'de 'Senfonik İlahiler' konseri düzenlenecek Edirne'de 'Senfonik İlahiler' konseri düzenlenecek

Trakya Üniversitesi, Edirne, Taksi, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Edirne'de yaşanan kazada anne ve kızı yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
00:50 Fenerbahçe'nin imdadına Acun Ilıcalı yetişti! Mesut Özil sorununu kökünden çözüyor
00:41 S&P, Türkiye'nin yerel para cinsinden kredi notunu düşürdü
00:34 Önce araçla önünü kesip ardından tekstilciyi sokak ortasında öldürdüler
00:32 Habertürk'ten yeni bir ses vakası daha!
00:22 Motorinden sonra benzine de indirim geldi!
00:08 Sedat Peker'in de yargılandığı davada 2 sanık için tahliye kararı
00:00 Hull City'nin başına gelen Şota, takıma felaketi yaşatıyor
23:41 Ukrayna'nın garantörlük talebine Türkiye yanıt verdi: Olumlu bakıyoruz
23:33 Volkan Demirel'in eşi dekoltesiyle hayranlarını mest etti
23:14 Kurtlar Vadisi'nde de oynamıştı! Oyuncu İbrahim Gündoğan yaşamını yitirdi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2022 01:04:39. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber: Edirne'de yaşanan kazada anne ve kızı yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement