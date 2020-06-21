Son dakika haber: Edirne'deki silahlı kavgayla ilgili bir kişi tutuklandı - Son Dakika

Edirne'nin Keşan ilçesinde 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 4 zanlıdan biri tutuklandı.

Şüpheliler V.D, S.K, İ.Ü. ve M.Ü. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan V.D. sulh ceza hakimliğince tutuklandı, S.K. ve İ.Ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, M.Ü. salıverildi.

Mustafa Kemalpaşa Mahallesi 700 Evler TOKİ Konutları'nda dün iki aile arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan F.Ü, S.K. ve H.C. ilçedeki hastanelere kaldırılmıştı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, V.D, M.Ü, S.K. ve İ.Ü'yü gözaltına almış, suç aleti iki tüfeğe el koymuştu.