Son dakika haber: Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yükselen Tuncaspor, sevincini Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ile paylaştı.

Tuncaspor yönetimi ve oyuncularının Edirne Belediyesi ziyaret etti.

Edirne'nin en eski takımı olan Tuncaspor'u tebrik eden Belediye Başkanı Recep Gürkan, 'Edirne Belediyesi Edirnespor'un 3. Lige çıkmasından sonra Edirne'mizin en eski takımı olan Tuncasporumuz'un da BAL Ligi'ne yükselmesini yürekten kutluyorum. Şehrimize hediye ettikleri bu güzel kupa için de ayrıca teşekkür ediyorum. Her iki takımımızın da her zaman yanında olduk olmaya da devam edeceğiz. Bu gurur hepimizin" dedi.

Tuncaspor yöneticileri de kendilerine destek veren Belediye Başkanı Recep Gürkan'a teşekkür etti.

Keşan'da Bulgar sanatçılar duvarları renklendirdi

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, ilçede çeşitli mevkilerde duvar resimleri yapan Bulgar sanatçıları ziyaret etti.

Helvacıoğlu, yaptığı açıklamada, Keşan'a güzellik katmaya devam ettiklerini belirtti.

Halk ekmek binası ve verem savaş dispanseri bahçe duvarında boyama atölye çalışması gerçekleştirildiğini belirten Helvacıoğlu, "Bulgar ekibimizin çalışmaları sona erdi. Keşanımıza kattığınız güzellikler nedeniyle teşekkür ediyoruz. Ulusal ve uluslararası ilişkiler ile bölgemizi güzelleştirmeye ve değer katmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Edirne Belediyesi'nden İstanbul Sözleşmesine destek"

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın talimatıyla yaptırılan ve üzerinde "İstanbul Sözleşmesi Yaşatır" yazan maskeler belediye personeline dağıtıldı.

Gürkan, yaptığı açıklamada, İstanbul Sözleşmesi'nin kadına karşı şiddetin önlenmesi, cinsiyet eşitliği ve kadın hakları gibi konularda önemli güvenceler içerdiğini belirtti.