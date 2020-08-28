Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erdem Sarıbaş'ı ziyaret etti.

Helvacıoğlu, ziyarette Sarıbaş'a yeni görevinde başarılar diledi.

Vatandaşların huzuru ve güvenliği için birlikte çalışmalar yapacaklarını belirten Helvacıoğlu, Keşan'ın en huzurlu ilçelerinden olacağını kaydetti.

Sarıbaş da ziyaretten memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Helvacıoğlu'ndan şehit ailesine ziyaret

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, şehit Soner Danacı'nın ailesini ziyaret etti.

Helvacıoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, şehitleri hiçbir zaman unutmadıklarını belirtti.

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında şehit ailelerine ziyaretlerin devam edeceğini aktaran Helvacıoğlu, "Devletimizin ve vatanımızın bölünmez bütünlüğü için canını feda eden aziz şehitlerimizi hiç unutmayacak, emanetleri olan ailelerinin her yanında olacağız." ifadelerini kullandı.

Ziyarette, Keşan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Nergis Mustafapaşa da yer aldı.

Keşan'da sokak hayvanları unutulmadı

Keşan Belediyesi'nce ilçenin çeşitli noktalarındaki mama odaklarına mama bırakıldı.

Belediye ekipleri sokak sokak gezerek boş olan mama odaklarına sokak hayvanları için mama koydu. Sokak hayvanları için oluşturulan suluklar da doldurdu.