Son dakika haber... Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Edirne'nin Keşan ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçları düzenli olarak dezenfekte ediliyor.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Veterinerlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, yolcu taşıyan araçları ilaçlayarak hijyenik hale getiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keşan Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürü Serkan Doğru, salgınla mücadelenin sürdüğünü belirtti.

Salgın tedbirleri kapsamında halk sağlığını koruyucu önlemler aldıklarını aktaran Doğru, şunları kaydetti:

"Toplu taşıma araçlarının dezenfeksiyonunu gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar toplu taşımada kullanılan tüm araçların dezenfektanını yaptık. İlçe Halk Sağlığı Müdürlüğü'nden bize iletilen pozitif vakaların adreslerinin ilaçlanması, işyerlerinin ilaçlanması da dahil olmak üzere mücadelemize aktif bir şekilde devam ediyoruz.

Aynı zamanda eski itfaiye binamızın bahçesinde dezenfekte dağıtımına devam ediyoruz. Vatandaşlarımız bu hizmetimizden yararlanarak kendi dezenfeksiyonunu sağlayabilirler. Keşan Belediyesi olarak bu süreçte vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz."

Havsa'da ağaçlandırma çalışmaları

Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, ilçedeki kaldırımların ağaçlandırıldığını bildirdi.

Balkan, yaptığı yazılı açıklamada, kaldırım çalışması tamamlanan yerlere belediye ekiplerine fidan dikildiğini belirtti.

Ağaçlandırma çalışmalarının aralıksız süreceğini aktaran Balkan, " Yeni Mahalle'de yaptığımız kaldırımlarımızda geçtiğimiz günlerde hazırladığımız dikim yerlerimize yeni fidanlarımızı dikiyoruz. Fidanlarımız büyüdüğünde ilçemiz yeşile bürünerek yollarımız ve sokaklarımız mis gibi ıhlamur kokacak." ifadelerini kullandı.