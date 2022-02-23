Son dakika haber | Edirne Emniyetinin "kan bağışı" anonsu üzerine polis memurları kan vermeye koştu - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber | Edirne Emniyetinin "kan bağışı" anonsu üzerine polis memurları kan vermeye koştu

23.02.2022 12:43
Son dakika haber | Edirne Emniyetinin "kan bağışı" anonsu üzerine polis memurları kan vermeye koştu

Edinilen son dakika gelişmesine göre Edirne Emniyet Müdürlüğü haber merkezinin "kan bağışı" anonsunu duyan polis memurları, kan vermeye koştu.

Edirne Emniyet Müdürlüğü haber merkezinin "kan bağışı" anonsunu duyan polis memurları, kan vermeye koştu.

Türk Kızılay ve Edirne Emniyet Müdürlüğü işbirliğinde kan bağış kampanyası düzenlendi.

Emniyet Müdürlüğünün haber merkezinden "Emniyet Müdürlüğünde kan bağışı kampanyası başlatıldığı" anonsu yapıldı.

Müdürlük katlarında çalışanlar ve dış görevde olanlar anonsla birlikte kan bağışı alanına geldi. Emniyet mensupları ve bazı polis eşleri de kampanyaya katıldı.

Kampanyanın gün boyunca süreceği belirtildi.

Türk Kızılay Edirne Kan Bağışı Merkezi Doktoru Necdet Topçuoğlu, AA muhabirine Kovid-19 salgınının devam ettiğini söyledi.

Salgın döneminde kan ihtiyacının daha da artığını belirten Topçuoğlu, "Biz Türk Kızılay olarak Edirne ve bölgemizde kamu kurum ve kuruluşları ile devamlı işbirliği içerisindeyiz. Kan bağışında bulunmak isteyen vatandaşlarımız ve kurum çalışanlarıyla kan bağış faaliyetinde bulunuyoruz. Bu şekilde hastanelerin kan bağış ihtiyacını Türk Kızılay karşılamaktadır." dedi.

Türk polis teşkilatının da bir anonsla anında kampanyaya destek vermek için seferber olduğunu ifade eden Topçuoğlu, Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar başta olmak üzere fedakar Türk polisine teşekkür ettiğini belirtti.

YORUMLAR
500
Kumar oynatılan kıraathaneye polis baskını Kumar oynatılan kıraathaneye polis baskını 65 yaşındaki Üzüm, 47 senedir kan bağışlıyor 65 yaşındaki Üzüm, 47 senedir kan bağışlıyor

Edirne Emniyet Müdürlüğü, Kan Bağışı, Edirne, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Edirne Emniyetinin 'kan bağışı' anonsu üzerine polis memurları kan vermeye koştu - Son Dakika


Son Dakika
12:43 Şişli'de hareketli anlar: Boşanma aşamasındaki eşini ve eşinin ailesini silahla rehin aldı!
11:32 Acil servisteki patlamada vücudunda yanıklar oluşan Gizem Eliftürk: Suçum olmadığı halde diri diri herkesin gözü önünde yandım
12:28 Şarkıcı Buray'dan örnek davranış! Görme engelli hayranının en büyük hayalini gerçekleştirdi
10:03 Her yerde 5 liranın üzerindeki notu yazan adamı arıyor: Fark etseydim almazdım
12:16 Rusya, dünyanın en büyük ülkelerinin yaptırım listesinde! İşte o liste
12:11 Esra Erol'da ortalık karıştı! Ceylan kayınpederine saldırdı
11:53 Flaş gelişme: Adalet Bakanlığı, BAE'den Sedat Peker'in tutuklanmasını talep etti! Türkiye'ye iadesi isteniyor
11:44 Elindeki uyuşturucuyu "Kuşu uçuruyorum" diye elinden çıkarmaya çalışırken narkotik köpeğine yakalandı
11:36 Ezgi Sertel altın gününün hakkını verdi! Instagram hesabından dans ettiği görüntüleri paylaştı
11:29 Akşener'den Erdoğan'ın "külfeti sırtlayacağız" çıkışına cevap: Çok beklersin çok!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 12:53:52. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber | Edirne Emniyetinin "kan bağışı" anonsu üzerine polis memurları kan vermeye koştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement