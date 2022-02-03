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Son dakika haber! Edirne esnafı Selimiye Camisi Meydan Projesi'nde çalışan işçilere lokma dağıttı - Son Dakika

Son dakika haber! Edirne esnafı Selimiye Camisi Meydan Projesi'nde çalışan işçilere lokma dağıttı

03.02.2022 16:06
Son dakika haber! Edirne esnafı Selimiye Camisi Meydan Projesi'nde çalışan işçilere lokma dağıttı

Son dakika haberi: Edirne esnafı, Regaip Kandili dolayısıyla Selimiye Camisi Meydan Projesi'nde çalışan işçilere lokma ikram etti.

Edirne esnafı, Regaip Kandili dolayısıyla Selimiye Camisi Meydan Projesi'nde çalışan işçilere lokma ikram etti.

Selimiye Camisi çevresinde bulunan esnafın oluşturduğu Edirne Yediyolağzı Esnafları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri, Selimiye Meydan Projesi'nde çalışan işçilerle bir araya geldi.

Cami çevresinde işyerleri bulunan esnaf, dükkanlarında pişirdikleri lokmaları işçilere ikram edip kandillerini kutladı.

Dernek üyesi esnaf Bahri Dinar, gazetecilere yaptığı açıklamada, işçilerin Selimiye'yi güzelleştirmek için kar kış demeden çalıştığını söyledi.

Kandil gününde işçilere ikramda bulunduklarını belirten Dinar, şunları kaydetti:

"Mübarek üç ayların başlangıcı Regaip Kandili'ni kutluyoruz. Bu mübarek günde biz de işçi kardeşlerimize lokma dağıttık. Kardeşlerimiz burada kar kış demeden 3-4 aydan beri Selimiye'nin etrafını güzelleştirmek için çalışıyor. Biz de bu kandil gününde buraya emek veren işçi kardeşlerimizle bir araya gelerek onlara ikramda bulunduk."

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Regaib Kandili, Edirne, Esnaf, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Edirne esnafı Selimiye Camisi Meydan Projesi'nde çalışan işçilere lokma dağıttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Edirne esnafı Selimiye Camisi Meydan Projesi'nde çalışan işçilere lokma dağıttı - Son Dakika
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