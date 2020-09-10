Sürücü ve yanındaki 3 şüpheli gözaltına alındı.

Minibüste gümrük kaçağı 210 şişe içki ve 80 kilogram et ele geçirildi.

Ekipler sınırdan geçen minibüsü durdurarak arama yaptı.

Moldova plakalı bir minibüsle Türkiye'ye kaçak içki getirileceği ihbarı üzerine Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Edirne 'de düzenlenen gümrük kaçakçılığı operasyonunda Türkiye 'ye kaçak içki getirilen minibüsteki 4 şüpheli gözaltına alındı.

12 yıl sonra ilk kez yurt dışında oynanacak olan Süper Kupa maçına Katar'ın başkenti Doha ev sahipliği yapacak