Edirne'de düzenlenen gümrük kaçakçılığı operasyonunda Türkiye'ye kaçak içki getirilen minibüsteki 4 şüpheli gözaltına alındı.
Moldova plakalı bir minibüsle Türkiye'ye kaçak içki getirileceği ihbarı üzerine Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler sınırdan geçen minibüsü durdurarak arama yaptı.
Minibüste gümrük kaçağı 210 şişe içki ve 80 kilogram et ele geçirildi.
Sürücü ve yanındaki 3 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 15:29 - Kaynak: AA
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