Son dakika haber... Edirne Keşan'da silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

Edirne'nin Keşan ilçesindeki silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Aralarında husumet bulunduğu belirtilen Fatih G. (26) ile Y.A, (16) Şehit Er Hakan Korkmaz Caddesi'nde karşılaştı.

İkili arasında sözlü tartışma kavgaya dönüştü. İddiaya göre Y.A. yanındaki tabanca ile Fatih G.'ye ateş etti.

Çevredekiler olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağırdı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Fatih G. kurtarılamadı.

Kaçan Y.A. polis tarafından yakalandı.

Zanlı sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.