Son dakika haber... Edirne merkezli FETÖ operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber... Edirne merkezli FETÖ operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

05.03.2022 13:38
Son dakika haber... Edirne merkezli FETÖ operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Son dakika gelişmesine göre Edirne merkezli Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüpheliden 2'si tutuklandı, itirafçı olan diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

Edirne merkezli Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüpheliden 2'si tutuklandı, itirafçı olan diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör örgütünün "mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesine getirilen şüphelilerden K.K ve A.A savcılıktaki ifadesinin ardından sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İtirafçı oldukları öğrenilen diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 gün önce Ankara, İstanbul, Ağrı, Kayseri, Kahramanmaraş, Gümüşhane, Denizli, Gaziantep ve Adıyaman'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 13 şüpheliyi gözaltına almıştı.

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Fetullahçı Terör Örgütü, Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Edirne merkezli FETÖ operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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