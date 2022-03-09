Son dakika haber! Edirne merkezli FETÖ soruşturmasında 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı - Son Dakika
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Son dakika haber! Edirne merkezli FETÖ soruşturmasında 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı

09.03.2022 13:35
Son dakika haber! Edirne merkezli FETÖ soruşturmasında 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Son dakika habere göre Edirne merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem yapılanması"na yönelik soruşturmada 13 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Edirne merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem yapılanması"na yönelik soruşturmada 13 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, aralarında avukat, mühendis, müfettiş, astsubay, uzman ve akademisyenlerin de bulunduğu 13 FETÖ şüphelisinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara, İstanbul, Manisa ve Balıkesir'de başlattığı operasyon sürüyor.

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Fetullahçı Terör Örgütü, Gözaltı, Mahrem, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Edirne merkezli FETÖ soruşturmasında 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı - Son Dakika


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