Köylere kurulan oyun parklarıyla çocuk sesleri artıyor - Son Dakika

Köylere kurulan oyun parklarıyla çocuk sesleri artıyor

Edirne'de çocukların daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda oynamalarını sağlamak için merkez ve köylerine çocuk oyun parkları kuruldu.

Edirne'de çocukların daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda oynamalarını sağlamak için merkez ve köylerine çocuk oyun parkları kuruldu.

Edirne Valiliği köylerin alt yapılarını tamamlarken köyde yaşayan çocukları da unutmadı.

Özellikle oyun parkı bulunmayan köylerden başlayarak çocukların keyifli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla salıncak, kaydırak, tahterevalli ve dönenceden oluşan oyun parkları oluşturuldu.

Parkların zemini, çocukların güvenliği de düşünülerek kumla kaplandı.

Vali Ekrem Canalp, gazetecilere yaptığı açıklamada, Edirne merkeze bağlı köylerde bazı altyapı çalışmalarını tamamlarken, çocukları da unutmadıklarını söyledi.

Edirne merkez ve ilçelere bağlı köylere 95 oyun parkı, 72 de kondisyon aletleri grubu kurulumunun tamamlandığını ve çalışmalar bitirildiğinde toplam 225 oyun, 185 kondisyon grubunun hizmete alınacağını vurgulayan Vali Canalp, "Köylerde yaşayan çocuklarımızı ve ailelerini de unutmamak gerekir. Onların da hoşça vakit geçireceği yerler yapmak bizim görevimiz. Oyun oynamak her çocuğun ihtiyacıdır ve hayatı oyun oynayarak öğrenirler. Onların güvenilir alanlarda oynaması, spor yapması, gelişimlerine de önemli katkı sağlayacaktır." dedi.

Hasanağa Köyü Muhtarı Mehmet Üstün ve Yenikadın Köyü Muhtarı Şefket Akkurt ise köylerine oyun parkı yapılmasından çocukların mutlu olduğunu dile getirdi.

Köylere kurulan oyun parklarıyla çocuk sesleri artıyor
Köylere kurulan oyun parklarıyla çocuk sesleri artıyor
Köylere kurulan oyun parklarıyla çocuk sesleri artıyor
Köylere kurulan oyun parklarıyla çocuk sesleri artıyor

Edirne Valiliği, oyunlar, Edirne, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 10:09 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Köylere kurulan oyun parklarıyla çocuk sesleri artıyor - Son Dakika

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