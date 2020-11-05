Son dakika haber: Edirne polisinden 'kan bağışı' duyarlılığı - Son Dakika

EDİRNE Emniyet Müdürlüğü personeli Kızılay Kan Merkezi'nin kampanyasına katılarak, kan bağışında bulundu. Kızılay Edirne Kan Merkezi doktoru Erhan Aksoy, "Onlar bizim hayatlarımızı korudukları gibi kanları ile de canlarımıza katkıda bulunuyor. Onlara çok teşekkür ederim" dedi.

Türk Kızılayı'nın devam eden 'İyi ki Varsın Kan Dostum' kampanyasına bir destek de Edirne Emniyet Müdürlüğü'nden geldi. Emniyet birimlerinden, personelin kan bağışı yapacağı yönünde telsiz anonsu geçilmesiyle müdürlük bahçesine gelen kan bağış TIR'ı önünde polisler uzun kuyruklar oluşturdu.