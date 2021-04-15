Edirne Valiliği koronavirüsle mücadelede ev hanımlarından destek istedi - Son Dakika

Edirne Valiliğince, koronavirüs tedbirlerine dış ortamlarda uyulmasına rağmen vaka sayılarını artırdığı tespit edilen ev ziyaretlerinin durdurulması uyarısında bulunularak, ev hanımlarından bu konuda destek istendi.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Edirne'de de vaka sayılarında artış devam ediyor. Geçen hafta kentte 100 bin kişide 409,06 olan vaka sayısı son verilere göre 577,54'e yükseldi.

Nüfusa göre en çok aşılanmanın yapıldığı illerden olmasına karşın kentteki vaka sayılarında artış sürüyor. Bu durum, sonlandırılmayan ev ziyaretlerine bağlanıyor.

Vali Ekrem Canalp'in talimatıyla Edirnelilere kısa mesaj gönderilerek ev ziyaretleri yapanlar uyarıldı.

Salgınla mücadelede ev hanımlarından destek istenen mesajda, şunlar belirtildi:

"Değerli hemşerilerimiz, koronavirüs ile mücadelemizde ev dışı ortamlarda kurallara uymamıza ve yoğun tedbirler almamıza rağmen ev ziyaretlerinden kaynaklanan vakalardaki yüksek oranlar maalesef devam ediyor. Büyük bir özveri ile yürüttüğümüz bu mücadelede kıymetli ev hanımlarımızın desteğine en fazla ihtiyaç duyduğumuz bir dönemdeyiz.

Lütfen ev ziyaretlerinden uzak duralım. Ramazan ayı nedeniyle de akraba, arkadaş ve komşularımızla ortak iftar programları yapmayalım. Sabrınız ve desteğiniz için teşekkür ederiz."

-Vatandaşlar da ev ziyaretlerine karşı

Edirnelilerden Gülşen Yerkabartan, AA muhabirine kendisinin ev ziyareti yapmadığını belirtti.

Bir an önce hastalıktan kurtulmak için herkesin kurallara uyması gerektiğini ifade eden Yerkabartan, "Bir seneden beri bu koronavirüs canımıza yetti. Biz komşulara gitmiyoruz. Dışarı çıkmıyoruz. Herkes kurallara uymalı." dedi.

Derviş Türk ise eve gelmek isteyenleri geri çevirdiğini ifade ederek, "Tedbirimizi alıp takdiri Allah'a havale ediyoruz. Bu hastalığı inşallah atlatacağız." diye konuştu.

Esra Ertürk de Valiliğin uyarı mesajının çok yerinde olduğunu, herkesi kurallara uymaya davet ettiğini vurguladı.