Son dakika haber: Edirne Valisi Ekrem Canalp Kovid-19 denetimlerine katıldı - Son Dakika

Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Vali Ekrem Canalp, beraberinde İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt ve İl Jandarma Komutanı Albay Abdülkadir Seri, kent merkezindeki toplu ulaşım araçlarında denetim yaptı.

Vali Canalp, İçişleri Bakanlığının talimatıyla her hafta kent genelinde yaptıkları denetimleri sürdürdüklerini söyledi.

Vatandaşlardan maske ve sosyal mesafe kuralına mutlaka uymalarını isteyen Canalp, şöyle konuştu:

"Şehrimizde hizmet veren tüm toplu taşıma araçlarını Edirne Belediyesi ile kurallara uygun hale getirdik. Tüm toplu ulaşım araçlarına otomatik sensörlü dezenfektan cihazı koyarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Vatandaşlarımız araca binerken bu cihazları kullanarak ellerini değdirmeden dezenfekte edebilecek. Dezenfekte ilaçlarını Trakya Üniversitesi vasıtasıyla kaliteli olarak üretiyoruz ve vatandaşlarımıza ücretsiz ulaştırıyoruz."

Vali Canalp, denetimlerde, toplu ulaşım araçlarında vatandaşların maskelerinin takılı olduğunu ve kurallara uyulduğunu görmekten mutlu olduğunu belirtti.

"Güzel günlere yine kavuşacağız"

Bu arada Edirne Belediyesi ekipleri de kente giriş çıkışların yoğun olduğu Edirne Otogarı'nda denetimlerine devam etti.

Belediye Başkanı Recep Gürkan, hep birlikte kurallara uyarak sağlıklı günlere kavuşacaklarını belirtti.

Vatandaşlara kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulunan Gürkan, "Sevgili Edirneliler, değerli hemşehrilerim, sizler bizim için değerlisiniz. Lütfen siz de kendiniz, sevdikleriniz ve kentiniz için tedbiri elden bırakmayın. Ev dışında mutlaka maske takın. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyun. Bu zor günlerin üstesinden hep birlikte gelecek, sağlıklı, güzel günlere yine kavuşacağız." dedi.