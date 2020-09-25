Son dakika haberi! Edirne'ye gelen komşu turistlere Bulgarca koronavirüs uyarısı - Son Dakika

Son dakika haberi! Edirne'ye gelen komşu turistlere Bulgarca koronavirüs uyarısı

Son dakika gündem haberi... BULGARİSTAN'ın karantina kurallarına son verip, PCR testi zorunluluğunu kaldırmasıyla Edirne'ye alışveriş için gelen Bulgar turistlere, koronavirüs tedbirleri Bulgarca anonslar yapılarak anlatılıyor.

Son dakika haberi! Edirne'ye gelen komşu turistlere Bulgarca koronavirüs uyarısı, System.String[]

BULGARİSTAN'ın karantina kurallarına son verip, PCR testi zorunluluğunu kaldırmasıyla Edirne'ye alışveriş için gelen Bulgar turistlere, koronavirüs tedbirleri Bulgarca anonslar yapılarak anlatılıyor.

Bulgaristan, koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 6 ay önce aldığı karantina uygulaması kararını 1 Eylül'de kaldırmıştı. PCR testi ve zorunlu 14 gün karantinanın kaldırılmasının ardından komşu ülke vatandaşları, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan günübirlik alışveriş için Edirne'ye gelmeyi sürdürüyor. Bulgar ziyaretçiler, kentte cuma günleri kurulan Ulus Pazarı'na yine akın ederek alışveriş yapmaya devam etti. Pazarda koronavirüs tedbirleri üst seviyede alınırken, sık sık Bulgarca anonslar yapılarak, maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları istendi. Polis ekipleri de pazar girişinde önlem alarak, Türkçe anonslar yaparak tedbirlere uyulmasını istedi.ESNAFLARA ZORUNLU HES UYGULAMASIUlus Pazarı Esnaf Kooperatifi (UPEK) Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Reisoğlu, sağlığın alışverişten daha önemli olduğunu belirterek, önlemlerini buna göre aldıklarını söyledi. Reisoğlu,  pazarda tezgah açan 250 esnaftan düzenli aralıklarla Hayat Eve Sığar (HES) koduistediklerini buna göre pazara girişlerinin sağlandığını söyledi. Reisoğlu, "Pazara girişlerde tüm esnafımızın HES kodlarını sorgulayarak, riskli olup olmadıklarını öğreniyoruz. Ona göre pazarın içine giriyorlar ve tezgahlarını işletiyorlar. HES kodu çok önemli zannediyorum Türkiye'de ilk defa biz uygulamaya başladık, Ulus Pazarı Esnaf Kooperatifi olarak. Bütün esnafımızı HES kodlarını her hafta pazara girişlerde kontrol ediyoruz. Bütün maske, hijyen, mesafe önlemlerini, turist müşterilerimize kendi dillerinde anonslarla ikaz ediyoruz. Önce sağlık sonra alışveriş diyoruz. Toplamda 250 esnafımız HES kodlarını her sabah bize teslim ediyorlar, bizde sorgulama yapıyoruz" dedi.'MASKEYİ TÜRKİYE'DEN ALIYORUZ'

Özellikle pazar yerinde koronavirüs dolayısıyla alınan sağlık tedbirlerini gören Bulgar turistler, memnuniyetlerini dile getirdi. Bulgaristan'da zorunlu maske uygulaması olmadığını söyleyen Fatma Ramadan, "Biz Bulgaristan geldiğimiz için tabi pazarda içimiz rahat gezmek isteriz. HES uygulaması, bu uyguluma için bizde çok memnun olduk. Pazarda maske, hijyen diğer konularda da çok iyi önlemler alındığı görüyoruz, bu da bizi mutlu ediyor. Bulgaristan'da maske daha pahalı olduğu içi burada daha uyguna geliyor. O yüzden buradan almayı tercih ediyoruz" dedi. Hatice Ramadan ise, "Buradaki bütün esnafların koronavirüs olmadıklarına dair önlemler alındığını bunun devamlı kontrol edildiğini duyduk. Bundan çok memnunuz, içimiz rahat şekilde pazarda dolaşıyoruz. Girişlerde dezenfektan var,sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Bulgarca anonslarda yapılıyor. Bulgaristan'da maske pahalı olduğu için genellikle buradan almayı tercih ediyoruz" diye konuştu.


Son dakika haberi! Edirne'ye gelen komşu turistlere Bulgarca koronavirüs uyarısı
Son dakika haberi! Edirne'ye gelen komşu turistlere Bulgarca koronavirüs uyarısı
Son dakika haberi! Edirne'ye gelen komşu turistlere Bulgarca koronavirüs uyarısı
Son dakika haberi! Edirne'ye gelen komşu turistlere Bulgarca koronavirüs uyarısı
Son dakika haberi! Edirne'ye gelen komşu turistlere Bulgarca koronavirüs uyarısı
Son dakika haberi! Edirne'ye gelen komşu turistlere Bulgarca koronavirüs uyarısı
Son dakika haberi! Edirne'ye gelen komşu turistlere Bulgarca koronavirüs uyarısı
Son dakika haberi! Edirne'ye gelen komşu turistlere Bulgarca koronavirüs uyarısı
Son dakika haberi! Edirne'ye gelen komşu turistlere Bulgarca koronavirüs uyarısı
Son dakika haberi! Edirne'ye gelen komşu turistlere Bulgarca koronavirüs uyarısı
Son dakika haberi! Edirne'ye gelen komşu turistlere Bulgarca koronavirüs uyarısı
Son dakika haberi! Edirne'ye gelen komşu turistlere Bulgarca koronavirüs uyarısı
Son dakika haberi! Edirne'ye gelen komşu turistlere Bulgarca koronavirüs uyarısı
Son dakika haberi! Edirne'ye gelen komşu turistlere Bulgarca koronavirüs uyarısı
Son dakika haberi! Edirne'ye gelen komşu turistlere Bulgarca koronavirüs uyarısı

Bulgaristan, PCR Testi, Bulgar, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 14:32 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Edirne'ye gelen komşu turistlere Bulgarca koronavirüs uyarısı - Son Dakika

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