Üye Girişi
EDİRNEKAPI ŞEHİTLİĞİ'NDE AĞAÇ KESİM TARTIŞMASI MOTORLU TESTEREYİ BIRAKIP GİTTİLER - Son Dakika

EDİRNEKAPI ŞEHİTLİĞİ'NDE AĞAÇ KESİM TARTIŞMASI MOTORLU TESTEREYİ BIRAKIP GİTTİLER

25.09.2021 14:16

Edirnekapı Şehitliği'nde, İBB görevlilerince yapılan ağaç kesimi vatandaşların tepkisine neden oldu.

Edirnekapı Şehitliği'nde, İBB görevlilerince yapılan ağaç kesimi vatandaşların tepkisine neden oldu. Tepki üzerine görevliler, motorlu testereyi ağaç üzerinde bırakıp hızla uzaklaştı. İBB, valiliğin talebi doğrultusunda ağaç kesiminin yapıldığını belirtti.

Olay, saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üzerlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) logosunu taşıyan kıyafetler giyen görevliler, Edirnekapı Şehitliği'nde bir ceviz ağacını kesti. Ağaç çevresinde de çalışma yapan görevlilere yoldan geçen vatandaşlar tepki gösterdi. Tepkilerin büyümesi üzerine işçiler, kesim yaparken kullandıkları motorlu testereyi ağacın üzerinde bırakarak, olay yerini terk ettiler.

'TEPKİ GÖRDÜKTEN SONRA DA BIRAKIP KAÇMIŞLAR"

Ağacın kesilmesine tepki gösteren Murat Kuyucak, 'Bu konuyla alakalı 153'ü ve polisi bilgilendirdik. Vatandaş da sosyal medyadan tepki gösteriyor. Kesim yapanlar, ağacın vatandaşa zarar verdiğini söylemişler. Tepki gördükten sonra da bırakıp kaçmışlar. İlgili birimlere şikayette bulunduk ama henüz bir ekip gelmedi. Biz de 2 saattir burada bekliyoruz. Ağaç, şehitlerimizin mezarlarının üzerine devrilmiş halde duruyor. Bu ağacın neden kesildiğini izah etmelerini istiyoruz. Olayı gören vatandaş yaklaşık 15-20 kişi olduklarını söylüyor" dedi.

'80 YILLIK YEMYEŞİL AĞACI KESTİLER"

Olayı gören Mehmet Ayaz ise 'Sabah buradaydım. Bir ses geldi. Dönüp baktığımda, 80 yıllık yemyeşil ağacı kesmişler. Çürümüş ya da kurumuş hiçbir yeri yok. Bu ağacın ne zararı olabilir' Motorlu testereyi bırakıp kaçtılar. Valiliğin emri olduğunu söylediler. Diyelim Valilik emri var; ağaç böyle mi kesilir? Şehit mezarlarının üzerine gelmeden dalları kesilebilir. Belediye evinizin bahçesindeki ağacı kesmenize izin vermiyor. Bu ağacı nasıl kesersiniz" diye konuştu. İBB yetkilileri ise, valiliğin talebi doğrultusunda tehlike saçan ağacın kesiminin yapıldığını belirtti.

EDİRNEKAPI ŞEHİTLİĞİ'NDE AĞAÇ KESİM TARTIŞMASI MOTORLU TESTEREYİ BIRAKIP GİTTİLER
EDİRNEKAPI ŞEHİTLİĞİ'NDE AĞAÇ KESİM TARTIŞMASI MOTORLU TESTEREYİ BIRAKIP GİTTİLER
EDİRNEKAPI ŞEHİTLİĞİ'NDE AĞAÇ KESİM TARTIŞMASI MOTORLU TESTEREYİ BIRAKIP GİTTİLER
EDİRNEKAPI ŞEHİTLİĞİ'NDE AĞAÇ KESİM TARTIŞMASI MOTORLU TESTEREYİ BIRAKIP GİTTİLER
EDİRNEKAPI ŞEHİTLİĞİ'NDE AĞAÇ KESİM TARTIŞMASI MOTORLU TESTEREYİ BIRAKIP GİTTİLER
EDİRNEKAPI ŞEHİTLİĞİ'NDE AĞAÇ KESİM TARTIŞMASI MOTORLU TESTEREYİ BIRAKIP GİTTİLER
EDİRNEKAPI ŞEHİTLİĞİ'NDE AĞAÇ KESİM TARTIŞMASI MOTORLU TESTEREYİ BIRAKIP GİTTİLER
EDİRNEKAPI ŞEHİTLİĞİ'NDE AĞAÇ KESİM TARTIŞMASI MOTORLU TESTEREYİ BIRAKIP GİTTİLER
EDİRNEKAPI ŞEHİTLİĞİ'NDE AĞAÇ KESİM TARTIŞMASI MOTORLU TESTEREYİ BIRAKIP GİTTİLER

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EDİRNEKAPI ŞEHİTLİĞİ'NDE AĞAÇ KESİM TARTIŞMASI MOTORLU TESTEREYİ BIRAKIP GİTTİLER - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Boşanma aşamasında olduğu eşini öldürüp baldızını yaraladıktan sonra kendisine ateş eden cani koca yoğun bakıma alındı 14:41 Boşanma aşamasında olduğu eşini öldürüp baldızını yaraladıktan sonra kendisine ateş eden cani koca yoğun bakıma alındı 3 burger için 3 bin 600 TL hesap alıyor! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki topladı 14:34 3 burger için 3 bin 600 TL hesap alıyor! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki topladı Çocuklarının babası Serdar Oral'ın ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal, aylar sonra ilk kez oğluyla görüntüledi 14:24 Çocuklarının babası Serdar Oral'ın ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal, aylar sonra ilk kez oğluyla görüntüledi
Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı pazartesi günü yapılacak! Korona tedbirleri dahil 4 önemli konu başlığı ele alınacak 14:08 Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı pazartesi günü yapılacak! Korona tedbirleri dahil 4 önemli konu başlığı ele alınacak Cani koca ''Biz aşiretiz, adam keseriz'' diyerek, 9 aylık bebeğinin annesini 2 gün boyunca işkence ederek öldürdü 14:05 Cani koca ''Biz aşiretiz, adam keseriz'' diyerek, 9 aylık bebeğinin annesini 2 gün boyunca işkence ederek öldürdü TEKNOFEST montu giyen Aziz Sancar'ı üzen bayrak detayı! Gerçeği öğrenince mutlu oldu 12:44 TEKNOFEST montu giyen Aziz Sancar'ı üzen bayrak detayı! Gerçeği öğrenince mutlu oldu
2023 seçimleriyle AK Partili vekilden ilgili dikkat çeken sözler: Tayyip Erdoğan 2023'te Cumhurbaşkanı olamadığında hep beraber kül oluruz 12:37 2023 seçimleriyle AK Partili vekilden ilgili dikkat çeken sözler: Tayyip Erdoğan 2023'te Cumhurbaşkanı olamadığında hep beraber kül oluruz Yıllar önce başörtüsünü çıkaran Burcu Çetinkaya'nın peruklu hali takipçilerinin beğenisini topladı 10:50 Yıllar önce başörtüsünü çıkaran Burcu Çetinkaya'nın peruklu hali takipçilerinin beğenisini topladı

Son Dakika Haberleri
14:41 Boşanma aşamasında olduğu eşini öldürüp baldızını yaraladıktan sonra kendisine ateş eden cani koca yoğun bakıma alındı
14:33 3 burger için 3 bin 600 TL hesap alıyor! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki topladı
14:23 Çocuklarının babası Serdar Oral'ın ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal, aylar sonra ilk kez oğluyla görüntüledi
14:07 Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı pazartesi günü yapılacak! Korona tedbirleri dahil 4 önemli konu başlığı ele alınacak
14:06 Balotelli, gündem olan gol sevincini ilk kez anlattı! Her şeyi önceden düşünmüş
14:05 Cani koca ''Biz aşiretiz, adam keseriz'' diyerek, 9 aylık bebeğinin annesini 2 gün boyunca işkence ederek öldürdü
13:58 Son dakika: Meteoroloji'den iki kente turuncu kodlu uyarı! Sel ve heyelan tehlikesine dikkat çektiler
13:57 Amerika'daki hayat pahalılığına isyan eden Tolga Karel, Türkiye'ye dönmeyeceğini söyledi
13:55 Taliban'ın radarına 21 bin saf altından oluşan ünlü Baktriya hazinesi girdi! Her yerde onu arıyorlar
12:36 2023 seçimleriyle AK Partili vekilden ilgili dikkat çeken sözler: Tayyip Erdoğan 2023'te Cumhurbaşkanı olamadığında hep beraber kül oluruz
ABD'li televizyon kanalı Erdoğan'ın açıklamalarından rahatsız oldu: Bize rağmen meydan okuyor ABD'li televizyon kanalı Erdoğan'ın açıklamalarından rahatsız oldu: Bize rağmen meydan okuyor         
14:47
Oğluyla kavga eden çocuğu okul bahçesinde yakalayıp tehdit etti! Vicdansız kadın bir de o anları kameraya kaydetti Oğluyla kavga eden çocuğu okul bahçesinde yakalayıp tehdit etti! Vicdansız kadın bir de o anları kameraya kaydetti         
14:36
Alanya mağlubiyetiyle çileden çıkan Muslera, rakip futbolculara saldırdı! İşte o anlar Alanya mağlubiyetiyle çileden çıkan Muslera, rakip futbolculara saldırdı! İşte o anlar         
14:31
Görüntüler bugün paylaşıldı! Türkiye ve KKTC'nin birlikte gerçekleştirdiği tatbikattan dikkat çeken fotoğraflar Görüntüler bugün paylaşıldı! Türkiye ve KKTC'nin birlikte gerçekleştirdiği tatbikattan dikkat çeken fotoğraflar         
14:10
Balotelli, gündem olan gol sevincini ilk kez anlattı! Her şeyi önceden düşünmüş Balotelli, gündem olan gol sevincini ilk kez anlattı! Her şeyi önceden düşünmüş         
14:06
Amerika'daki hayat pahalılığına isyan eden Tolga Karel, Türkiye'ye dönmeyeceğini söyledi Amerika'daki hayat pahalılığına isyan eden Tolga Karel, Türkiye'ye dönmeyeceğini söyledi         
13:57
Yangın söndürme bombası geliştirdi! İsviçre, Japonya, Suudi Arabistan ve Kanada'dan gelen teklifleri reddetti Yangın söndürme bombası geliştirdi! İsviçre, Japonya, Suudi Arabistan ve Kanada'dan gelen teklifleri reddetti         
12:43
5 saat boyunca rehin tutulup boğazı kesilen usta, kurtuluş anını anlattı: Takla atmasaydım her şey bitmişti 5 saat boyunca rehin tutulup boğazı kesilen usta, kurtuluş anını anlattı: Takla atmasaydım her şey bitmişti         
11:27
Jeofizik Uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu, Jeofizik Uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu, "Türkiye'deki 13 yanardağ aktif olabilir mi?" sorusunu cevapladı: Ege'deki volkanlar için durum tehlikeli         
10:47
Son Dakika: 5 büyük zincir markette fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığının tespiti için müfettişler görevlendirildi Son Dakika: 5 büyük zincir markette fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığının tespiti için müfettişler görevlendirildi         
10:45
Kenan İmirzalıoğlu'nun ilk soruda elenen yarışmacıya verdiği nasihat programın gündemine oturdu Kenan İmirzalıoğlu'nun ilk soruda elenen yarışmacıya verdiği nasihat programın gündemine oturdu         
10:10
Dehşete düşüren olay! Ameliyat sırasında yanlışlıkla toplardamarını kestiği kadına böbreğini bağışlayıp intihar etti Dehşete düşüren olay! Ameliyat sırasında yanlışlıkla toplardamarını kestiği kadına böbreğini bağışlayıp intihar etti         
10:09
Ruhsatsız Ruhsatsız "erotik shop" Bolu'yu karışıklık yarattı! Öğlen asılan tabelayı akşam kaldırdılar         
09:54
ABD'de PKK'ya bütçe desteği sağlamasına imkan veren yasa tasarısı kabul edildi ABD'de PKK'ya bütçe desteği sağlamasına imkan veren yasa tasarısı kabul edildi         
09:07
Dilek canlı yayında anlattı, tüm Türkiye gözyaşlarına boğuldu: Ailem beni sattıktan sonra izliyor Dilek canlı yayında anlattı, tüm Türkiye gözyaşlarına boğuldu: Ailem beni sattıktan sonra izliyor         
09:00
Arkadaşlarını etkilemek için ağzına yılan sokan adam feci şekilde hayatını kaybetti Arkadaşlarını etkilemek için ağzına yılan sokan adam feci şekilde hayatını kaybetti         
21:30
Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'den şaşırtan aldatma itirafı Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'den şaşırtan aldatma itirafı         
19:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2021 14:50:18. #1.13#
SON DAKİKA: EDİRNEKAPI ŞEHİTLİĞİ'NDE AĞAÇ KESİM TARTIŞMASI MOTORLU TESTEREYİ BIRAKIP GİTTİLER - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement