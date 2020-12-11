Son dakika haber | Edirneli mühendisler, yerli mekanik ventilatör üretti - Son Dakika

Son dakika haber | Edirneli mühendisler, yerli mekanik ventilatör üretti

11.12.2020 09:08
Son dakika haber | Edirneli mühendisler, yerli mekanik ventilatör üretti, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre EDİRNE'de Ar-Ge şirketinde, özellikle koronavirüs salgını sürecinde hastalar için büyük önem taşıyan mekanik ventilatör (solunum cihazı) üretildi.

EDİRNE'de Ar-Ge şirketinde, özellikle koronavirüs salgını sürecinde hastalar için büyük önem taşıyan mekanik ventilatör (solunum cihazı) üretildi. Biyomedikal mühendisi Cem Yakut, "Cihazı üretmemiz 4 ay sürdü çünkü hem elektrik tasarımını hem kutu tasarımını kendimiz yaptık. Bu cihazın CE Belgesi ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından da doğrulanması lazım. Oradaki sonuçlar çıktıktan sonra satışa sunulmaya hazırdır. Dosyasını hazırladık, aralık sonunda testlere göndereceğiz" dedi.

Koronavirüs salgını sürecinde özellikle yoğun bakımlarda kullanılan ve yurt dışından ihraç edilen mekanik ventilatör ihtiyacını karşılamak için Edirne'de Ar-Ge şirketi çalışanları harekete geçti. Şirket sahibi, inşaat mühendisi Kenan Özgören ile biyomedikal mühendisi Cem Yakut, 4 aylık çalışmanın ardından yerli ve milli mekanik ventilatör üretmeyi başardı. Türkiye'de özel firmanın ürettiği yoğun bakıma uygun mekanik ventilatör cihazından sonra Türkiye çapında üretilen ikinci ventilatör olma özelliği taşıyan cihaz için CE Belgesi ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu testlerini bekleyen şirket çalışanları ardından seri üretime geçmeye hazırlanıyor.

'TÜM ASGARİ GEREKSİNİMLERİ SAĞLIYOR'Cihazın akciğer kapasitesine göre 50 mililitre ile 1000 mililitre arasında oksijen sağladığını söyleyen biyomedikal mühendisi Yakut, solunum destek ünitelerinin eksikliğini ortadan kaldırmak amacıyla mekanik ventilatör yapma gereksinimi duyduklarını dile getirdi. Yakut, "Tüm asgari gereksinimleri sağlayan bir temel üzerine oturttuk. 50 mililitre ile 1000 mililitre arasında akciğer kapasitesine göre oksijen sağlayabiliyor. Çocuk hastalar da yetişkin hastalar da bu cihazı kullanabilir. Hastane sistemlerindeki tüp oksijen kaynağı gibi sistemlere de uygun bir şekilde tasarladık" diye konuştu. Ürettikleri mekanik ventilatörün taşınabilir sistem olduğunu belirten Yakut, "İçine yerleştirdiğimiz pillerle de yaklaşık 4 saat elektriğe ihtiyaç duymadan çalışabilir bir cihazdır. Cihazı üretmemiz 4 ay sürdü. Çünkü hem elektrik tasarımını hem kutu tasarımını kendimiz yaptık. Bu cihazın CE Belgesi ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından da doğrulanması lazım. Oradaki sonuçlar çıktıktan sonra satışa sunulmaya hazırdır. Dosyasını hazırladık, aralık ayının sonunda testlere göndereceğiz" dedi.'AYDA 1000 ADET ÜRETEBİLECEK POZİSYONDAYIZ'Şirket sahibi inşaat mühendisi Özgören de cihazın her şeyiyle yerli ve milli olduğunu ifade ederek, "Üretim projemizi buna göre hazırladık ve şu anda ayda 1000 adet üretebilecek pozisyondayız. Biz bu cihazı hiçbir yerden destek almadan yaptık. Tamamen şahsi sermayemizle yaptık. Ülkemizin bu zor günlerde böyle solunum cihazlarına ihtiyacı olduğu dönemler yaşıyoruz. Bu zor dönemleri aşmaya katkıda bulunmak amacındaydık" diye konuştu.'YURT DIŞINDAN ŞİMDİDEN TALEP VAR'

Ürettikleri cihazın, ithal edilen cihazlardan daha ucuz olduğunun da altını çizen Özgören, "Bu cihazlar yurt dışından satın alınıyordu. Bizim fiyatlarımız, yurt dışından satın alınan cihazların çok altında olacak. Fiyatlandırma konusunda da çalışmalarımız var. Cihazı yerli olarak ürettik ve ayrıca yurt dışına da satmayı amaçlıyoruz. Şu anda Guatemala ve İran ile görüşmelerimiz var. Belgelerimizi aldıktan sonra ihraç etmeyi de düşünüyoruz" dedi.


Son dakika haber | Edirneli mühendisler, yerli mekanik ventilatör üretti
Son dakika haber | Edirneli mühendisler, yerli mekanik ventilatör üretti
Son dakika haber | Edirneli mühendisler, yerli mekanik ventilatör üretti
Son dakika haber | Edirneli mühendisler, yerli mekanik ventilatör üretti
Son dakika haber | Edirneli mühendisler, yerli mekanik ventilatör üretti
Son dakika haber | Edirneli mühendisler, yerli mekanik ventilatör üretti
Son dakika haber | Edirneli mühendisler, yerli mekanik ventilatör üretti
Son dakika haber | Edirneli mühendisler, yerli mekanik ventilatör üretti

Araştırma Geliştirme, Değerli Taş, Koronavirüs, Edirne, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Edirneli mühendisler, yerli mekanik ventilatör üretti - Son Dakika


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