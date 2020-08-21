Son dakika haber: Edirnespor heyeti AK Parti İl Başkanı İba'yı ziyaret etti - Son Dakika

Edirne Belediyesi Edirnespor Başkanı Savaş Üner ve yönetim kurulu üyeleri AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba'yı ziyaret etti.

Başkan İba, ziyarette, Edirnespor'un siyasetin üstünde olduğunu vurguladı.

Edirnespor'un başarılı olması için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını anlatan İba, "Nazik teşekkür ziyaretleri ve yaptıkları formalı jest için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Üner de stadyumun yeni sezona yetiştirilmesi konusunda İba'dan destek istedi, 3. lige çıkması sürecinde verdiği destekten dolayı da teşekkür etti.

Ziyaret sonunda Üner, Başkan İba'ya, isminin yazılı olduğu takım formasını hediye etti.