Edirnespor Başkanı Savaş Üner, 3. Lig'de üst sıraları hedefleyen bir kadro kurmak için çalıştıklarını belirterek, transfere 2 buçuk milyon liralık bir bütçe ayırdıklarını söyledi.

Edirnespor, kentteki bir kafede düzenlenen toplantıda, geçen sezon Batman Petrolspor'da görev teknik direktör yapan Ahmet Yavuz'la sözleşme imzaladı.

Toplantıda konuşan Üner, Edirnespor'u hakkettiği yere taşımak için çaba sarf ettiklerini ifade etti.

Transfer komitesinin sportif direktör Murat Baytaroğlu yönetiminde görüşmeler yaptığını anlatan Üner, "Transfer bütçemizi yaklaşık 2 buçuk milyon lira olarak belirledik. Tabi bunda biraz artış da, düşüş de olabilir. İyi oyuncular da gelecek, bunlara katkı verecek genç oyuncular da gelecek. Büyük takımlardan genç oyuncuları kiralık olarak almak istiyoruz. Ayağımızı yorgana göre uzatarak, doğrusu neyse onun için her şeyi yapacağız. Edirnemiz için güzel bir takım kurup, seyircilerimize izlemeye geldiklerinde güzel maçlar izlettireceğiz." şeklinde konuştu.

Teknik direktör Ahmet Yavuz ise, Edirne'de olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ve kulübün başarısı için teknik heyetle birlikte mücadele edeceklerini belirtti.

Edirnespor'un önemli bir şehir takımı olduğunu dile getiren Yavuz, "Bir defa şehre layık olacağız, sahada vereceğimiz mücadele ile ve saha dışındaki duruşumuzla. Bunu hem oyuncularımızla hem de kendi adımıza yapacağız. İnandığımız, güvendiğimiz, buraya kefil olabileceğimiz, burayı sahiplenebilecek oyuncuları katacağız Edirnespor'a." diye konuştu.