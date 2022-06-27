Son dakika haber | Edremit'te ev yangını - Son Dakika
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Son dakika haber | Edremit'te ev yangını

27.06.2022 23:14
Son dakika haber | Edremit'te ev yangını

Gelen son dakika haberlerine göre Balıkesir'in Edremit ilçesinde ruhsal sıkıntıları olan bir kişinin ateşe verdiği iddia edilen evdeki yangın büyümeden söndürüldü.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde ruhsal sıkıntıları olan bir kişinin ateşe verdiği iddia edilen evdeki yangın büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Edremit'in İkizçay Mahallesi Gürlek Caddesi'nde ruhsal sıkıntıları olan ev sahibi H.A. iddialara göre evinde yangın çıkardı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri bölgeye intikal etti. İtfaiyenin söndürme çalışmalarına H.A. mukavemet gösterdi. Bunun üzerine güvenlik güçleri eşliğinde yanan evi girildi ve yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın ile ilgili adli soruşturma başlatıldı. Yanan evde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Balıkesir, Edremit, Gürlek, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Edremit'te ev yangını - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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